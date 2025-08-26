hsETH (HSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,676.53 $ 4,676.53 $ 4,676.53 24 שעות נמוך $ 4,713.01 $ 4,713.01 $ 4,713.01 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,676.53$ 4,676.53 $ 4,676.53 גבוה 24 שעות $ 4,713.01$ 4,713.01 $ 4,713.01 שיא כל הזמנים $ 4,762.52$ 4,762.52 $ 4,762.52 המחיר הנמוך ביותר $ 1,224.66$ 1,224.66 $ 1,224.66 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -0.36% שינוי מחיר (7D) +6.10% שינוי מחיר (7D) +6.10%

hsETH (HSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,685.95. במהלך 24 השעות האחרונות, HSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,676.53 לבין שיא של $ 4,713.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,762.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,224.66.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSETH השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

hsETH (HSETH) מידע שוק

שווי שוק $ 100.21K$ 100.21K $ 100.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.21K$ 100.21K $ 100.21K אספקת מחזור 21.43 21.43 21.43 אספקה כוללת 21.42888946562681 21.42888946562681 21.42888946562681

שווי השוק הנוכחי של hsETH הוא $ 100.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSETH הוא 21.43, עם היצע כולל של 21.42888946562681. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.21K.