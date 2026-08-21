Housecoin מחיר היום

מחיר Housecoin (HOUSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00113688, עם שינוי של 29.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOUSE ל USD הוא $ 0.00113688 לכל HOUSE.

Housecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,135,231, עם היצע במחזור של 998.58M HOUSE. ב‑24 השעות האחרונות, HOUSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00112508 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.117813, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOUSE נע ב +26.09% בשעה האחרונה ו +74.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 523.73K.

Housecoin (HOUSE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) $ 523.73K$ 523.73K $ 523.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 998.58M 998.58M 998.58M אספקה כוללת 998,583,084.209315 998,583,084.209315 998,583,084.209315

שווי השוק הנוכחי של Housecoin הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 523.73K. ההיצע במחזור של HOUSE הוא 998.58M, עם היצע כולל של 998583084.209315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.