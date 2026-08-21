Houdini Swap מחיר היום

מחיר Houdini Swap (LOCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOCK ל USD הוא $ 0 לכל LOCK.

Houdini Swap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,444, עם היצע במחזור של 49.80M LOCK. ב‑24 השעות האחרונות, LOCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOCK נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +46.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 123.13.

Houdini Swap (LOCK) מידע שוק

שווי שוק $ 36.44K$ 36.44K $ 36.44K נפח (24 שעות) $ 123.13$ 123.13 $ 123.13 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.44K$ 36.44K $ 36.44K אספקת מחזור 49.80M 49.80M 49.80M אספקה כוללת 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

שווי השוק הנוכחי של Houdini Swap הוא $ 36.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.13. ההיצע במחזור של LOCK הוא 49.80M, עם היצע כולל של 49798991.20275994. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.44K.