Hot Mom (HOTMOM) טוקנומיקה
Hot Mom (HOTMOM) מידע
Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels.
They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn.
Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew.
Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place.
Come say hi. We might adopt you.
Hot Mom (HOTMOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hot Mom (HOTMOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Hot Mom (HOTMOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Hot Mom (HOTMOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HOTMOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HOTMOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את HOTMOMטוקניומיקה, חקרו אתHOTMOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
HOTMOM חיזוי מחיר
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.