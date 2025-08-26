עוד על HOTMOM

Hot Mom סֵמֶל

Hot Mom מחיר (HOTMOM)

1 HOTMOM ל USDמחיר חי:

-5.40%1D
Hot Mom (HOTMOM) טבלת מחירים חיה
Hot Mom (HOTMOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.112823
$ 0.112823$ 0.112823

-1.86%

-5.47%

-2.15%

-2.15%

Hot Mom (HOTMOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOTMOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTMOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.112823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOTMOM השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -5.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hot Mom (HOTMOM) מידע שוק

999.96M
999.96M 999.96M

999,964,142.009941
999,964,142.009941 999,964,142.009941

שווי השוק הנוכחי של Hot Mom הוא $ 10.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTMOM הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964142.009941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.82K.

Hot Mom (HOTMOM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hot Momל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHot Mom ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHot Mom ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hot Momל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.47%
30 ימים$ 0+2.01%
60 ימים$ 0-99.96%
90 ימים$ 0--

מה זהHot Mom (HOTMOM)

Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you.

Hot Mom (HOTMOM) משאב

האתר הרשמי

Hot Momתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hot Mom (HOTMOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hot Mom (HOTMOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hot Mom.

בדוק את Hot Mom תחזית המחיר עכשיו‏!

HOTMOM למטבעות מקומיים

Hot Mom (HOTMOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hot Mom (HOTMOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOTMOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hot Mom (HOTMOM)

כמה שווה Hot Mom (HOTMOM) היום?
החי HOTMOMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOTMOM ל USD?
המחיר הנוכחי של HOTMOM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hot Mom?
שווי השוק של HOTMOM הוא $ 10.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOTMOM?
ההיצע במחזור של HOTMOM הוא 999.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOTMOM?
‏‏HOTMOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.112823 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOTMOM?
HOTMOM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOTMOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOTMOM הוא -- USD.
האם HOTMOM יעלה השנה?
HOTMOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOTMOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
