Hot Mom (HOTMOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.112823$ 0.112823 $ 0.112823 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.86% שינוי מחיר (1D) -5.47% שינוי מחיר (7D) -2.15% שינוי מחיר (7D) -2.15%

Hot Mom (HOTMOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOTMOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTMOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.112823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOTMOM השתנה ב -1.86% במהלך השעה האחרונה, -5.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hot Mom (HOTMOM) מידע שוק

שווי שוק $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,964,142.009941 999,964,142.009941 999,964,142.009941

שווי השוק הנוכחי של Hot Mom הוא $ 10.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTMOM הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964142.009941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.82K.