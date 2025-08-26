עוד על HOTDOGE

Hot Doge סֵמֶל

Hot Doge מחיר (HOTDOGE)

1 HOTDOGE ל USDמחיר חי:

+0.30%1D
Hot Doge (HOTDOGE) טבלת מחירים חיה
Hot Doge (HOTDOGE) מידע על מחיר (USD)

Hot Doge (HOTDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOTDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02184205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOTDOGE השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +0.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hot Doge (HOTDOGE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hot Doge הוא $ 17.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTDOGE הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999800004.628934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.80K.

Hot Doge (HOTDOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hot Dogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHot Doge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHot Doge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hot Dogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.39%
30 ימים$ 0-5.11%
60 ימים$ 0+26.46%
90 ימים$ 0--

מה זהHot Doge (HOTDOGE)

Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hot Doge (HOTDOGE) משאב

האתר הרשמי

Hot Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hot Doge (HOTDOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hot Doge (HOTDOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hot Doge.

בדוק את Hot Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

HOTDOGE למטבעות מקומיים

Hot Doge (HOTDOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hot Doge (HOTDOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOTDOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hot Doge (HOTDOGE)

כמה שווה Hot Doge (HOTDOGE) היום?
החי HOTDOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOTDOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של HOTDOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hot Doge?
שווי השוק של HOTDOGE הוא $ 17.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOTDOGE?
ההיצע במחזור של HOTDOGE הוא 999.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOTDOGE?
‏‏HOTDOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02184205 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOTDOGE?
HOTDOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOTDOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOTDOGE הוא -- USD.
האם HOTDOGE יעלה השנה?
HOTDOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOTDOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
