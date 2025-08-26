Hot Dad (HOTDAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.63% שינוי מחיר (7D) -6.98% שינוי מחיר (7D) -6.98%

Hot Dad (HOTDAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOTDAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOTDADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOTDAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hot Dad (HOTDAD) מידע שוק

שווי שוק $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K אספקת מחזור 999.45M 999.45M 999.45M אספקה כוללת 999,450,241.030817 999,450,241.030817 999,450,241.030817

שווי השוק הנוכחי של Hot Dad הוא $ 7.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOTDAD הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999450241.030817. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.71K.