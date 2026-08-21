horse in an air vent מחיר היום

מחיר horse in an air vent (HORSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HORSE ל USD הוא $ 0 לכל HORSE.

horse in an air vent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,474, עם היצע במחזור של 993.86M HORSE. ב‑24 השעות האחרונות, HORSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HORSE נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו +26.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

horse in an air vent (HORSE) מידע שוק

שווי שוק $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K אספקת מחזור 993.86M 993.86M 993.86M אספקה כוללת 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

שווי השוק הנוכחי של horse in an air vent הוא $ 35.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HORSE הוא 993.86M, עם היצע כולל של 993864360.481893. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.47K.