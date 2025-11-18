hornyCoin מחיר היום

מחיר hornyCoin (69420) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 69420 ל USD הוא -- לכל 69420.

hornyCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,536.89, עם היצע במחזור של 999.46M 69420. ב‑24 השעות האחרונות, 69420 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 69420 נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו -22.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hornyCoin (69420) מידע שוק

שווי שוק $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K אספקת מחזור 999.46M 999.46M 999.46M אספקה כוללת 999,464,626.986487 999,464,626.986487 999,464,626.986487

