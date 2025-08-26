Horny Jail (JAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00101528 $ 0.00101528 $ 0.00101528 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00101528$ 0.00101528 $ 0.00101528 שיא כל הזמנים $ 0.00424908$ 0.00424908 $ 0.00424908 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.41% שינוי מחיר (1D) -5.76% שינוי מחיר (7D) -4.46% שינוי מחיר (7D) -4.46%

Horny Jail (JAIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00424908, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAIL השתנה ב -5.41% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Horny Jail (JAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 860.20K$ 860.20K $ 860.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 860.20K$ 860.20K $ 860.20K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,674,397.561372 999,674,397.561372 999,674,397.561372

שווי השוק הנוכחי של Horny Jail הוא $ 860.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAIL הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999674397.561372. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.20K.