עוד על JAIL

JAIL מידע על מחיר

JAIL אתר רשמי

JAIL טוקניומיקה

JAIL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Horny Jail סֵמֶל

Horny Jail מחיר (JAIL)

לא רשום

1 JAIL ל USDמחיר חי:

$0.00085256
$0.00085256$0.00085256
-5.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Horny Jail (JAIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:46:14 (UTC+8)

Horny Jail (JAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00101528
$ 0.00101528$ 0.00101528
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101528
$ 0.00101528$ 0.00101528

$ 0.00424908
$ 0.00424908$ 0.00424908

$ 0
$ 0$ 0

-5.41%

-5.76%

-4.46%

-4.46%

Horny Jail (JAIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101528, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00424908, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JAIL השתנה ב -5.41% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Horny Jail (JAIL) מידע שוק

$ 860.20K
$ 860.20K$ 860.20K

--
----

$ 860.20K
$ 860.20K$ 860.20K

999.67M
999.67M 999.67M

999,674,397.561372
999,674,397.561372 999,674,397.561372

שווי השוק הנוכחי של Horny Jail הוא $ 860.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAIL הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999674397.561372. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 860.20K.

Horny Jail (JAIL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Horny Jailל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHorny Jail ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHorny Jail ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Horny Jailל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.76%
30 ימים$ 0-40.94%
60 ימים$ 0-27.17%
90 ימים$ 0--

מה זהHorny Jail (JAIL)

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Horny Jail (JAIL) משאב

האתר הרשמי

Horny Jailתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Horny Jail (JAIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Horny Jail (JAIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Horny Jail.

בדוק את Horny Jail תחזית המחיר עכשיו‏!

JAIL למטבעות מקומיים

Horny Jail (JAIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Horny Jail (JAIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JAIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Horny Jail (JAIL)

כמה שווה Horny Jail (JAIL) היום?
החי JAILהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JAIL ל USD?
המחיר הנוכחי של JAIL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Horny Jail?
שווי השוק של JAIL הוא $ 860.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JAIL?
ההיצע במחזור של JAIL הוא 999.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JAIL?
‏‏JAIL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00424908 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JAIL?
JAIL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JAIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JAIL הוא -- USD.
האם JAIL יעלה השנה?
JAIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JAIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:46:14 (UTC+8)

Horny Jail (JAIL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.