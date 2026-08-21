Hoppy The Frog מחיר היום

מחיר Hoppy The Frog (HOPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOPPY ל USD הוא $ 0 לכל HOPPY.

Hoppy The Frog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,382.1, עם היצע במחזור של 420.69T HOPPY. ב‑24 השעות האחרונות, HOPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOPPY נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +22.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hoppy The Frog (HOPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hoppy The Frog הוא $ 15.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPPY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.38K.