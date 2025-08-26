עוד על HOPPER

Hopper the Rabbit סֵמֶל

Hopper the Rabbit מחיר (HOPPER)

לא רשום

1 HOPPER ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
USD
Hopper the Rabbit (HOPPER) טבלת מחירים חיה
Hopper the Rabbit (HOPPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

-9.49%

-11.81%

-11.81%

Hopper the Rabbit (HOPPER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOPPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOPPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOPPER השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -9.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hopper the Rabbit (HOPPER) מידע שוק

$ 317.01K
$ 317.01K$ 317.01K

--
----

$ 317.01K
$ 317.01K$ 317.01K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hopper the Rabbit הוא $ 317.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPPER הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 317.01K.

Hopper the Rabbit (HOPPER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hopper the Rabbitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHopper the Rabbit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHopper the Rabbit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hopper the Rabbitל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.49%
30 ימים$ 0+200.26%
60 ימים$ 0+534.56%
90 ימים$ 0--

מה זהHopper the Rabbit (HOPPER)

First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them

Hopper the Rabbit (HOPPER) משאב

האתר הרשמי

Hopper the Rabbitתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hopper the Rabbit (HOPPER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hopper the Rabbit (HOPPER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hopper the Rabbit.

בדוק את Hopper the Rabbit תחזית המחיר עכשיו‏!

HOPPER למטבעות מקומיים

Hopper the Rabbit (HOPPER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hopper the Rabbit (HOPPER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOPPER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hopper the Rabbit (HOPPER)

כמה שווה Hopper the Rabbit (HOPPER) היום?
החי HOPPERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOPPER ל USD?
המחיר הנוכחי של HOPPER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hopper the Rabbit?
שווי השוק של HOPPER הוא $ 317.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOPPER?
ההיצע במחזור של HOPPER הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOPPER?
‏‏HOPPER השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOPPER?
HOPPER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOPPER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOPPER הוא -- USD.
האם HOPPER יעלה השנה?
HOPPER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOPPER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.