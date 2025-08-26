Hopecore (HOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002381 $ 0.00002381 $ 0.00002381 24 שעות נמוך $ 0.00002763 $ 0.00002763 $ 0.00002763 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002381$ 0.00002381 $ 0.00002381 גבוה 24 שעות $ 0.00002763$ 0.00002763 $ 0.00002763 שיא כל הזמנים $ 0.00059775$ 0.00059775 $ 0.00059775 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000222$ 0.0000222 $ 0.0000222 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.60% שינוי מחיר (1D) -11.19% שינוי מחיר (7D) +0.39% שינוי מחיר (7D) +0.39%

Hopecore (HOPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002431. במהלך 24 השעות האחרונות, HOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002381 לבין שיא של $ 0.00002763, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00059775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000222.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOPE השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -11.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hopecore (HOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K אספקת מחזור 994.33M 994.33M 994.33M אספקה כוללת 994,330,165.881181 994,330,165.881181 994,330,165.881181

שווי השוק הנוכחי של Hopecore הוא $ 24.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPE הוא 994.33M, עם היצע כולל של 994330165.881181. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.18K.