hop cat מחיר היום

מחיר hop cat (HOP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOP ל USD הוא $ 0 לכל HOP.

hop cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,816.91, עם היצע במחזור של 999.44M HOP. ב‑24 השעות האחרונות, HOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00371814, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOP נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +14.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hop cat (HOP) מידע שוק

שווי שוק $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K אספקת מחזור 999.44M 999.44M 999.44M אספקה כוללת 999,438,181.504225 999,438,181.504225 999,438,181.504225

שווי השוק הנוכחי של hop cat הוא $ 15.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOP הוא 999.44M, עם היצע כולל של 999438181.504225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.82K.