Hootchain (HOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.4$ 4.4 $ 4.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00013998$ 0.00013998 $ 0.00013998 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -16.73% שינוי מחיר (7D) -16.73%

Hootchain (HOOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00499856. במהלך 24 השעות האחרונות, HOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00013998.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hootchain (HOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.29K$ 12.29K $ 12.29K אספקת מחזור 2.46M 2.46M 2.46M אספקה כוללת 2,459,114.38504045 2,459,114.38504045 2,459,114.38504045

שווי השוק הנוכחי של Hootchain הוא $ 12.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOOT הוא 2.46M, עם היצע כולל של 2459114.38504045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.29K.