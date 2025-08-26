HOOT Solana (HOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00632958$ 0.00632958 $ 0.00632958 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -4.29% שינוי מחיר (7D) +5.03% שינוי מחיר (7D) +5.03%

HOOT Solana (HOOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00632958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOOT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOOT Solana (HOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K אספקת מחזור 999.41M 999.41M 999.41M אספקה כוללת 999,414,534.4292004 999,414,534.4292004 999,414,534.4292004

שווי השוק הנוכחי של HOOT Solana הוא $ 18.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOOT הוא 999.41M, עם היצע כולל של 999414534.4292004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.07K.