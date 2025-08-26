עוד על HOOT

HOOT Solana סֵמֶל

HOOT Solana מחיר (HOOT)

לא רשום

1 HOOT ל USDמחיר חי:

--
----
-4.20%1D
mexc
USD
HOOT Solana (HOOT) טבלת מחירים חיה
HOOT Solana (HOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00632958
$ 0.00632958$ 0.00632958

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-4.29%

+5.03%

+5.03%

HOOT Solana (HOOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00632958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOOT השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOOT Solana (HOOT) מידע שוק

$ 18.07K
$ 18.07K$ 18.07K

--
----

$ 18.07K
$ 18.07K$ 18.07K

999.41M
999.41M 999.41M

999,414,534.4292004
999,414,534.4292004 999,414,534.4292004

שווי השוק הנוכחי של HOOT Solana הוא $ 18.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOOT הוא 999.41M, עם היצע כולל של 999414534.4292004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.07K.

HOOT Solana (HOOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HOOT Solanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHOOT Solana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHOOT Solana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HOOT Solanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.29%
30 ימים$ 0-14.99%
60 ימים$ 0+22.82%
90 ימים$ 0--

מה זהHOOT Solana (HOOT)

Your ultimate wingman we’ve had cats and dogs it’s time for owls to shine. generally they move in silence but Hoot is about to make noise. He’s getting his energy from green candles and hooting at his crew to join, are you in? COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $HOOT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

HOOT Solana (HOOT) משאב

האתר הרשמי

HOOT Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HOOT Solana (HOOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HOOT Solana (HOOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HOOT Solana.

בדוק את HOOT Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

HOOT למטבעות מקומיים

HOOT Solana (HOOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HOOT Solana (HOOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HOOT Solana (HOOT)

כמה שווה HOOT Solana (HOOT) היום?
החי HOOTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOOT ל USD?
המחיר הנוכחי של HOOT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HOOT Solana?
שווי השוק של HOOT הוא $ 18.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOOT?
ההיצע במחזור של HOOT הוא 999.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOOT?
‏‏HOOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00632958 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOOT?
HOOT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOOT הוא -- USD.
האם HOOT יעלה השנה?
HOOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
HOOT Solana (HOOT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

