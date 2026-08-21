HoodMarket מחיר היום

מחיר HoodMarket (HM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 37.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HM ל USD הוא $ 0 לכל HM.

HoodMarket כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,237, עם היצע במחזור של 1.00B HM. ב‑24 השעות האחרונות, HM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HM נע ב -2.39% בשעה האחרונה ו -38.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HoodMarket (HM) מידע שוק

שווי שוק $ 59.24K$ 59.24K $ 59.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.24K$ 59.24K $ 59.24K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HoodMarket הוא $ 59.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.24K.