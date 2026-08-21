Hoodbird מחיר היום

מחיר Hoodbird (HOODBIRD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODBIRD ל USD הוא $ 0 לכל HOODBIRD.

Hoodbird כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,883.19, עם היצע במחזור של 1.00B HOODBIRD. ב‑24 השעות האחרונות, HOODBIRD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOODBIRD נע ב -0.89% בשעה האחרונה ו +12.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hoodbird (HOODBIRD) מידע שוק

שווי שוק $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hoodbird הוא $ 11.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODBIRD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.88K.