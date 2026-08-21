HOOD4663 מחיר היום

מחיר HOOD4663 (HOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 48.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOOD ל USD הוא $ 0 לכל HOOD.

HOOD4663 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,132, עם היצע במחזור של 1.00B HOOD. ב‑24 השעות האחרונות, HOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOOD נע ב +1.09% בשעה האחרונה ו +29.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HOOD4663 (HOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.13K$ 22.13K $ 22.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HOOD4663 הוא $ 22.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOOD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.13K.