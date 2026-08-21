HOOD PEPE מחיר היום

מחיר HOOD PEPE (HPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HPEPE ל USD הוא $ 0 לכל HPEPE.

HOOD PEPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 220,049, עם היצע במחזור של 972.68M HPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, HPEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HPEPE נע ב -2.35% בשעה האחרונה ו -15.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.23K.

HOOD PEPE (HPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 220.05K$ 220.05K $ 220.05K נפח (24 שעות) $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.57K$ 218.57K $ 218.57K אספקת מחזור 972.68M 972.68M 972.68M אספקה כוללת 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508

שווי השוק הנוכחי של HOOD PEPE הוא $ 220.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.23K. ההיצע במחזור של HPEPE הוא 972.68M, עם היצע כולל של 972680229.6308508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.57K.