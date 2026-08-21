Hood Morning מחיר היום

מחיר Hood Morning (HM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HM ל USD הוא $ 0 לכל HM.

Hood Morning כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 96,995, עם היצע במחזור של 1.00B HM. ב‑24 השעות האחרונות, HM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HM נע ב -0.91% בשעה האחרונה ו +23.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hood Morning (HM) מידע שוק

שווי שוק $ 97.00K$ 97.00K $ 97.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.00K$ 97.00K $ 97.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hood Morning הוא $ 97.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.00K.