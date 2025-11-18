Honeywell xStock מחיר היום

מחיר Honeywell xStock (HONX) בזמן אמת היום הוא $ 195.6, עם שינוי של 2.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HONX ל USD הוא $ 195.6 לכל HONX.

Honeywell xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 209,338, עם היצע במחזור של 1.06K HONX. ב‑24 השעות האחרונות, HONX סחר בין $ 194.83 (נמוך) ל $ 201.09 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 271.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 192.68.

ביצועים לטווח קצר, HONX נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Honeywell xStock (HONX) מידע שוק

שווי שוק $ 209.34K$ 209.34K $ 209.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M אספקת מחזור 1.06K 1.06K 1.06K אספקה כוללת 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

