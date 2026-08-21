Honeyland מחיר היום

מחיר Honeyland (HXD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HXD ל USD הוא $ 0 לכל HXD.

Honeyland כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,234, עם היצע במחזור של 598.83M HXD. ב‑24 השעות האחרונות, HXD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.344088, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HXD נע ב +1.41% בשעה האחרונה ו +23.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 752.57.

Honeyland (HXD) מידע שוק

שווי שוק $ 66.23K$ 66.23K $ 66.23K נפח (24 שעות) $ 752.57$ 752.57 $ 752.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.67K$ 85.67K $ 85.67K אספקת מחזור 598.83M 598.83M 598.83M אספקה כוללת 774,510,470.7979307 774,510,470.7979307 774,510,470.7979307

שווי השוק הנוכחי של Honeyland הוא $ 66.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 752.57. ההיצע במחזור של HXD הוא 598.83M, עם היצע כולל של 774510470.7979307. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.67K.