Honey Is Money מחיר (HIM)
--
+0.55%
+3.42%
+3.42%
Honey Is Money (HIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127366, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Honey Is Money הוא $ 16.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIM הוא 518.29M, עם היצע כולל של 849652246.7150149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.22K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Honey Is Moneyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoney Is Money ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoney Is Money ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Honey Is Moneyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.55%
|30 ימים
|$ 0
|+7.43%
|60 ימים
|$ 0
|-33.08%
|90 ימים
|$ 0
|--
Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.
