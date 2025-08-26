Honey Is Money (HIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00127366$ 0.00127366 $ 0.00127366 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.55% שינוי מחיר (7D) +3.42% שינוי מחיר (7D) +3.42%

Honey Is Money (HIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127366, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Honey Is Money (HIM) מידע שוק

שווי שוק $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K אספקת מחזור 518.29M 518.29M 518.29M אספקה כוללת 849,652,246.7150149 849,652,246.7150149 849,652,246.7150149

שווי השוק הנוכחי של Honey Is Money הוא $ 16.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIM הוא 518.29M, עם היצע כולל של 849652246.7150149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.22K.