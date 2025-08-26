עוד על HIM

Honey Is Money סֵמֶל

Honey Is Money מחיר (HIM)

לא רשום

1 HIM ל USDמחיר חי:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
Honey Is Money (HIM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:37:44 (UTC+8)

Honey Is Money (HIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127366
$ 0.00127366$ 0.00127366

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.55%

+3.42%

+3.42%

Honey Is Money (HIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00127366, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Honey Is Money (HIM) מידע שוק

$ 16.60K
$ 16.60K$ 16.60K

--
----

$ 27.22K
$ 27.22K$ 27.22K

518.29M
518.29M 518.29M

849,652,246.7150149
849,652,246.7150149 849,652,246.7150149

שווי השוק הנוכחי של Honey Is Money הוא $ 16.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIM הוא 518.29M, עם היצע כולל של 849652246.7150149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.22K.

Honey Is Money (HIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Honey Is Moneyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoney Is Money ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoney Is Money ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Honey Is Moneyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.55%
30 ימים$ 0+7.43%
60 ימים$ 0-33.08%
90 ימים$ 0--

מה זהHoney Is Money (HIM)

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

Honey Is Money (HIM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Honey Is Moneyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Honey Is Money (HIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Honey Is Money (HIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Honey Is Money.

בדוק את Honey Is Money תחזית המחיר עכשיו‏!

HIM למטבעות מקומיים

Honey Is Money (HIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Honey Is Money (HIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Honey Is Money (HIM)

כמה שווה Honey Is Money (HIM) היום?
החי HIMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HIM ל USD?
המחיר הנוכחי של HIM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Honey Is Money?
שווי השוק של HIM הוא $ 16.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HIM?
ההיצע במחזור של HIM הוא 518.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HIM?
‏‏HIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00127366 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HIM?
HIM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HIM הוא -- USD.
האם HIM יעלה השנה?
HIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Honey Is Money (HIM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

