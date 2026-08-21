Homunculus Loxodontus מחיר היום

מחיר Homunculus Loxodontus (SNORP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 26.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNORP ל USD הוא $ 0 לכל SNORP.

Homunculus Loxodontus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,973, עם היצע במחזור של 876.97M SNORP. ב‑24 השעות האחרונות, SNORP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SNORP נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו +0.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Homunculus Loxodontus (SNORP) מידע שוק

שווי שוק $ 41.97K$ 41.97K $ 41.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K אספקת מחזור 876.97M 876.97M 876.97M אספקה כוללת 952,501,292.090643 952,501,292.090643 952,501,292.090643

שווי השוק הנוכחי של Homunculus Loxodontus הוא $ 41.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNORP הוא 876.97M, עם היצע כולל של 952501292.090643. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.59K.