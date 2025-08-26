עוד על BREW

BREW מידע על מחיר

BREW אתר רשמי

BREW טוקניומיקה

BREW תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Homebrew Robotics Club סֵמֶל

Homebrew Robotics Club מחיר (BREW)

לא רשום

1 BREW ל USDמחיר חי:

$0.00393513
$0.00393513$0.00393513
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Homebrew Robotics Club (BREW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:45:58 (UTC+8)

Homebrew Robotics Club (BREW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00367112
$ 0.00367112$ 0.00367112
24 שעות נמוך
$ 0.00451224
$ 0.00451224$ 0.00451224
גבוה 24 שעות

$ 0.00367112
$ 0.00367112$ 0.00367112

$ 0.00451224
$ 0.00451224$ 0.00451224

$ 0.00611481
$ 0.00611481$ 0.00611481

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-10.36%

+8.37%

+8.37%

Homebrew Robotics Club (BREW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00393513. במהלך 24 השעות האחרונות, BREW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00367112 לבין שיא של $ 0.00451224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00611481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREW השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -10.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Homebrew Robotics Club (BREW) מידע שוק

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

--
----

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

774.53M
774.53M 774.53M

999,956,570.814083
999,956,570.814083 999,956,570.814083

שווי השוק הנוכחי של Homebrew Robotics Club הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREW הוא 774.53M, עם היצע כולל של 999956570.814083. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.

Homebrew Robotics Club (BREW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Homebrew Robotics Clubל USDהיה $ -0.000455145142999453.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHomebrew Robotics Club ל USDהיה . $ +0.0051289646.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHomebrew Robotics Club ל USDהיה $ +0.0057352591.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Homebrew Robotics Clubל USDהיה $ +0.001190843059242041.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000455145142999453-10.36%
30 ימים$ +0.0051289646+130.34%
60 ימים$ +0.0057352591+145.75%
90 ימים$ +0.001190843059242041+43.39%

מה זהHomebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Homebrew Robotics Club (BREW) משאב

האתר הרשמי

Homebrew Robotics Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Homebrew Robotics Club (BREW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Homebrew Robotics Club (BREW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Homebrew Robotics Club.

בדוק את Homebrew Robotics Club תחזית המחיר עכשיו‏!

BREW למטבעות מקומיים

Homebrew Robotics Club (BREW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Homebrew Robotics Club (BREW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BREW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Homebrew Robotics Club (BREW)

כמה שווה Homebrew Robotics Club (BREW) היום?
החי BREWהמחיר ב USD הוא 0.00393513 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BREW ל USD?
המחיר הנוכחי של BREW ל USD הוא $ 0.00393513. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Homebrew Robotics Club?
שווי השוק של BREW הוא $ 3.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BREW?
ההיצע במחזור של BREW הוא 774.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BREW?
‏‏BREW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00611481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BREW?
BREW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BREW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BREW הוא -- USD.
האם BREW יעלה השנה?
BREW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BREW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:45:58 (UTC+8)

Homebrew Robotics Club (BREW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.