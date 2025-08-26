Homebrew Robotics Club (BREW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00367112 $ 0.00367112 $ 0.00367112 24 שעות נמוך $ 0.00451224 $ 0.00451224 $ 0.00451224 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00367112$ 0.00367112 $ 0.00367112 גבוה 24 שעות $ 0.00451224$ 0.00451224 $ 0.00451224 שיא כל הזמנים $ 0.00611481$ 0.00611481 $ 0.00611481 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -10.36% שינוי מחיר (7D) +8.37% שינוי מחיר (7D) +8.37%

Homebrew Robotics Club (BREW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00393513. במהלך 24 השעות האחרונות, BREW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00367112 לבין שיא של $ 0.00451224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00611481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREW השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -10.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Homebrew Robotics Club (BREW) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M אספקת מחזור 774.53M 774.53M 774.53M אספקה כוללת 999,956,570.814083 999,956,570.814083 999,956,570.814083

שווי השוק הנוכחי של Homebrew Robotics Club הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREW הוא 774.53M, עם היצע כולל של 999956570.814083. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.93M.