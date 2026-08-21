Homebrew Robotics מחיר היום

מחיר Homebrew Robotics (BREW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BREW ל USD הוא $ 0 לכל BREW.

Homebrew Robotics כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 700,389, עם היצע במחזור של 1.00B BREW. ב‑24 השעות האחרונות, BREW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00795107, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BREW נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו -13.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 887.92.

Homebrew Robotics (BREW) מידע שוק

שווי שוק $ 700.39K$ 700.39K $ 700.39K נפח (24 שעות) $ 887.92$ 887.92 $ 887.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 700.39K$ 700.39K $ 700.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Homebrew Robotics הוא $ 700.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 887.92. ההיצע במחזור של BREW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 700.39K.