Home Depot xStock מחיר היום

מחיר Home Depot xStock (HDX) בזמן אמת היום הוא $ 355.78, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HDX ל USD הוא $ 355.78 לכל HDX.

Home Depot xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,634, עם היצע במחזור של 258.07 HDX. ב‑24 השעות האחרונות, HDX סחר בין $ 353.24 (נמוך) ל $ 364.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 427.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 353.24.

ביצועים לטווח קצר, HDX נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו -3.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Home Depot xStock (HDX) מידע שוק

שווי שוק $ 91.63K$ 91.63K $ 91.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M אספקת מחזור 258.07 258.07 258.07 אספקה כוללת 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

