Holozone (HOLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02758703$ 0.02758703 $ 0.02758703 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.05% שינוי מחיר (1D) -15.47% שינוי מחיר (7D) -6.23% שינוי מחיר (7D) -6.23%

Holozone (HOLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HOLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02758703, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOLO השתנה ב -1.05% במהלך השעה האחרונה, -15.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holozone (HOLO) מידע שוק

שווי שוק $ 96.97K$ 96.97K $ 96.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.46K$ 104.46K $ 104.46K אספקת מחזור 904.99M 904.99M 904.99M אספקה כוללת 974,890,236.308582 974,890,236.308582 974,890,236.308582

שווי השוק הנוכחי של Holozone הוא $ 96.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOLO הוא 904.99M, עם היצע כולל של 974890236.308582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.46K.