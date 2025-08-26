עוד על HSUSDC

Holdstation USDC סֵמֶל

Holdstation USDC מחיר (HSUSDC)

לא רשום

1 HSUSDC ל USDמחיר חי:

$0.987737
$0.987737$0.987737
0.00%1D
mexc
USD
Holdstation USDC (HSUSDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:53 (UTC+8)

Holdstation USDC (HSUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.987722
$ 0.987722$ 0.987722
24 שעות נמוך
$ 0.987993
$ 0.987993$ 0.987993
גבוה 24 שעות

$ 0.987722
$ 0.987722$ 0.987722

$ 0.987993
$ 0.987993$ 0.987993

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.568505
$ 0.568505$ 0.568505

0.00%

-0.00%

-15.60%

-15.60%

Holdstation USDC (HSUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.987737. במהלך 24 השעות האחרונות, HSUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.987722 לבין שיא של $ 0.987993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.568505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSUSDC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holdstation USDC (HSUSDC) מידע שוק

$ 455.27K
$ 455.27K$ 455.27K

--
----

$ 455.27K
$ 455.27K$ 455.27K

460.93K
460.93K 460.93K

460,925.176139
460,925.176139 460,925.176139

שווי השוק הנוכחי של Holdstation USDC הוא $ 455.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSUSDC הוא 460.93K, עם היצע כולל של 460925.176139. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 455.27K.

Holdstation USDC (HSUSDC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Holdstation USDCל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoldstation USDC ל USDהיה . $ -0.1471029799.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoldstation USDC ל USDהיה $ -0.1482038128.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Holdstation USDCל USDהיה $ -0.1712822281174079.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ -0.1471029799-14.89%
60 ימים$ -0.1482038128-15.00%
90 ימים$ -0.1712822281174079-14.77%

מה זהHoldstation USDC (HSUSDC)

Holdstation USDC (HSUSDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Holdstation USDC (HSUSDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HSUSDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Holdstation USDC (HSUSDC)

כמה שווה Holdstation USDC (HSUSDC) היום?
החי HSUSDCהמחיר ב USD הוא 0.987737 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HSUSDC ל USD?
המחיר הנוכחי של HSUSDC ל USD הוא $ 0.987737. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Holdstation USDC?
שווי השוק של HSUSDC הוא $ 455.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HSUSDC?
ההיצע במחזור של HSUSDC הוא 460.93K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HSUSDC?
‏‏HSUSDC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.27 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HSUSDC?
HSUSDC ‏‏רשם מחירATL של 0.568505 USD.
מהו נפח המסחר של HSUSDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HSUSDC הוא -- USD.
האם HSUSDC יעלה השנה?
HSUSDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HSUSDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.