Holdstation USDC (HSUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.987722 $ 0.987722 $ 0.987722 24 שעות נמוך $ 0.987993 $ 0.987993 $ 0.987993 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.987722$ 0.987722 $ 0.987722 גבוה 24 שעות $ 0.987993$ 0.987993 $ 0.987993 שיא כל הזמנים $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0.568505$ 0.568505 $ 0.568505 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -15.60% שינוי מחיר (7D) -15.60%

Holdstation USDC (HSUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.987737. במהלך 24 השעות האחרונות, HSUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.987722 לבין שיא של $ 0.987993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.568505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSUSDC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holdstation USDC (HSUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 455.27K$ 455.27K $ 455.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 455.27K$ 455.27K $ 455.27K אספקת מחזור 460.93K 460.93K 460.93K אספקה כוללת 460,925.176139 460,925.176139 460,925.176139

שווי השוק הנוכחי של Holdstation USDC הוא $ 455.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSUSDC הוא 460.93K, עם היצע כולל של 460925.176139. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 455.27K.