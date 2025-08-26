HoldOn4DearLife (HODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00164695$ 0.00164695 $ 0.00164695 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) +0.96% שינוי מחיר (7D) +0.61% שינוי מחיר (7D) +0.61%

HoldOn4DearLife (HODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00164695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HODL השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, +0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HoldOn4DearLife (HODL) מידע שוק

שווי שוק $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K אספקת מחזור 979.99M 979.99M 979.99M אספקה כוללת 979,991,596.6293278 979,991,596.6293278 979,991,596.6293278

שווי השוק הנוכחי של HoldOn4DearLife הוא $ 14.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODL הוא 979.99M, עם היצע כולל של 979991596.6293278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.84K.