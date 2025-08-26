עוד על HODL

HoldOn4DearLife סֵמֶל

HoldOn4DearLife מחיר (HODL)

לא רשום

1 HODL ל USDמחיר חי:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
HoldOn4DearLife (HODL) טבלת מחירים חיה
HoldOn4DearLife (HODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00164695
$ 0.00164695$ 0.00164695

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+0.96%

+0.61%

+0.61%

HoldOn4DearLife (HODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00164695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HODL השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, +0.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HoldOn4DearLife (HODL) מידע שוק

$ 14.84K
$ 14.84K$ 14.84K

--
----

$ 14.84K
$ 14.84K$ 14.84K

979.99M
979.99M 979.99M

979,991,596.6293278
979,991,596.6293278 979,991,596.6293278

שווי השוק הנוכחי של HoldOn4DearLife הוא $ 14.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODL הוא 979.99M, עם היצע כולל של 979991596.6293278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.84K.

HoldOn4DearLife (HODL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HoldOn4DearLifeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoldOn4DearLife ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoldOn4DearLife ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HoldOn4DearLifeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.96%
30 ימים$ 0+0.49%
60 ימים$ 0+11.97%
90 ימים$ 0--

מה זהHoldOn4DearLife (HODL)

$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

HoldOn4DearLife (HODL) משאב

האתר הרשמי

HoldOn4DearLifeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HoldOn4DearLife (HODL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HoldOn4DearLife (HODL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HoldOn4DearLife.

בדוק את HoldOn4DearLife תחזית המחיר עכשיו‏!

HODL למטבעות מקומיים

HoldOn4DearLife (HODL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HoldOn4DearLife (HODL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HODL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HoldOn4DearLife (HODL)

כמה שווה HoldOn4DearLife (HODL) היום?
החי HODLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HODL ל USD?
המחיר הנוכחי של HODL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HoldOn4DearLife?
שווי השוק של HODL הוא $ 14.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HODL?
ההיצע במחזור של HODL הוא 979.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HODL?
‏‏HODL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00164695 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HODL?
HODL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HODL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HODL הוא -- USD.
האם HODL יעלה השנה?
HODL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HODL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
