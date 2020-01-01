Hokkaidu Inu (HOKK) טוקנומיקה
Hokkaidu Inu (HOKK) מידע
Hokkaidu Inu (HOKK) is a community-driven cryptocurrency project built on the Ethereum blockchain. Inspired by the popular Inu movement, it represents cultural storytelling through the theme of a Shiba warrior who has endured multiple cycles of the crypto market. The token emphasizes decentralization and transparency, with its smart contract renounced, liquidity permanently burned, and a fixed supply of 1 billion tokens. Hokkaidu Inu does not provide hidden mechanisms or developer advantages; instead, it is designed to embody resilience, community ownership, and long-term cultural relevance within the meme coin ecosystem.
Hokkaidu Inu (HOKK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hokkaidu Inu (HOKK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Hokkaidu Inu (HOKK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Hokkaidu Inu (HOKK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של HOKK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות HOKKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את HOKKטוקניומיקה, חקרו אתHOKKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
HOKK חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן HOKK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOKK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
