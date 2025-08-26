עוד על $HOKK

Hokkaidu Inu סֵמֶל

Hokkaidu Inu מחיר ($HOKK)

לא רשום

1 $HOKK ל USDמחיר חי:

--
----
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Hokkaidu Inu ($HOKK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:46 (UTC+8)

Hokkaidu Inu ($HOKK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

-6.78%

+1.31%

+1.31%

Hokkaidu Inu ($HOKK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $HOKK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HOKKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HOKK השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -6.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hokkaidu Inu ($HOKK) מידע שוק

$ 510.45K
$ 510.45K$ 510.45K

--
----

$ 510.45K
$ 510.45K$ 510.45K

99,000.51T
99,000.51T 99,000.51T

9.900050898611003e+16
9.900050898611003e+16 9.900050898611003e+16

שווי השוק הנוכחי של Hokkaidu Inu הוא $ 510.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HOKK הוא 99,000.51T, עם היצע כולל של 9.900050898611003e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 510.45K.

Hokkaidu Inu ($HOKK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hokkaidu Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHokkaidu Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHokkaidu Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hokkaidu Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.78%
30 ימים$ 0+12.58%
60 ימים$ 0+54.09%
90 ימים$ 0--

מה זהHokkaidu Inu ($HOKK)

The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Hokkaidu Inu ($HOKK) משאב

האתר הרשמי

Hokkaidu Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hokkaidu Inu ($HOKK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hokkaidu Inu ($HOKK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hokkaidu Inu.

בדוק את Hokkaidu Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

$HOKK למטבעות מקומיים

Hokkaidu Inu ($HOKK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hokkaidu Inu ($HOKK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $HOKK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hokkaidu Inu ($HOKK)

כמה שווה Hokkaidu Inu ($HOKK) היום?
החי $HOKKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $HOKK ל USD?
המחיר הנוכחי של $HOKK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hokkaidu Inu?
שווי השוק של $HOKK הוא $ 510.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $HOKK?
ההיצע במחזור של $HOKK הוא 99,000.51T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $HOKK?
‏‏$HOKK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $HOKK?
$HOKK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $HOKK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $HOKK הוא -- USD.
האם $HOKK יעלה השנה?
$HOKK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $HOKK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:46 (UTC+8)

