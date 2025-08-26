HOKK Finance (HOKK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00012917 $ 0.00012917 $ 0.00012917 24 שעות נמוך $ 0.00014479 $ 0.00014479 $ 0.00014479 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00012917$ 0.00012917 $ 0.00012917 גבוה 24 שעות $ 0.00014479$ 0.00014479 $ 0.00014479 שיא כל הזמנים $ 0.03575312$ 0.03575312 $ 0.03575312 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -9.56% שינוי מחיר (7D) -11.55% שינוי מחיר (7D) -11.55%

HOKK Finance (HOKK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012928. במהלך 24 השעות האחרונות, HOKK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012917 לבין שיא של $ 0.00014479, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOKKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03575312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOKK השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -9.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOKK Finance (HOKK) מידע שוק

שווי שוק $ 371.30K$ 371.30K $ 371.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 854.14K$ 854.14K $ 854.14K אספקת מחזור 2.87B 2.87B 2.87B אספקה כוללת 6,600,057,102.196468 6,600,057,102.196468 6,600,057,102.196468

שווי השוק הנוכחי של HOKK Finance הוא $ 371.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOKK הוא 2.87B, עם היצע כולל של 6600057102.196468. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 854.14K.