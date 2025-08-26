עוד על HOKK

HOKK Finance סֵמֶל

HOKK Finance מחיר (HOKK)

לא רשום

1 HOKK ל USDמחיר חי:

$0.00012873
-10.00%1D
HOKK Finance (HOKK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:58:39 (UTC+8)

HOKK Finance (HOKK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00012917
24 שעות נמוך
$ 0.00014479
גבוה 24 שעות

$ 0.00012917
$ 0.00014479
$ 0.03575312
$ 0
-0.78%

-9.56%

-11.55%

-11.55%

HOKK Finance (HOKK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012928. במהלך 24 השעות האחרונות, HOKK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012917 לבין שיא של $ 0.00014479, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOKKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03575312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOKK השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -9.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOKK Finance (HOKK) מידע שוק

$ 371.30K
--
$ 854.14K
2.87B
6,600,057,102.196468
שווי השוק הנוכחי של HOKK Finance הוא $ 371.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOKK הוא 2.87B, עם היצע כולל של 6600057102.196468. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 854.14K.

HOKK Finance (HOKK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של HOKK Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHOKK Finance ל USDהיה . $ -0.0000461631.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHOKK Finance ל USDהיה $ -0.0000329749.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HOKK Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.56%
30 ימים$ -0.0000461631-35.70%
60 ימים$ -0.0000329749-25.50%
90 ימים$ 0--

מה זהHOKK Finance (HOKK)

$HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information.

HOKK Finance (HOKK) משאב

האתר הרשמי

HOKK Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HOKK Finance (HOKK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HOKK Finance (HOKK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HOKK Finance.

בדוק את HOKK Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

HOKK למטבעות מקומיים

HOKK Finance (HOKK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HOKK Finance (HOKK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOKK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על HOKK Finance (HOKK)

כמה שווה HOKK Finance (HOKK) היום?
החי HOKKהמחיר ב USD הוא 0.00012928 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOKK ל USD?
המחיר הנוכחי של HOKK ל USD הוא $ 0.00012928. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HOKK Finance?
שווי השוק של HOKK הוא $ 371.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOKK?
ההיצע במחזור של HOKK הוא 2.87B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOKK?
‏‏HOKK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03575312 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOKK?
HOKK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOKK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOKK הוא -- USD.
האם HOKK יעלה השנה?
HOKK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOKK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
