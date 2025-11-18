HODLess Coin מחיר היום

מחיר HODLess Coin (HODLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000522, עם שינוי של 3.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HODLESS ל USD הוא $ 0.00000522 לכל HODLESS.

HODLess Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,214.38, עם היצע במחזור של 998.57M HODLESS. ב‑24 השעות האחרונות, HODLESS סחר בין $ 0.00000489 (נמוך) ל $ 0.0000054 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00013084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000489.

ביצועים לטווח קצר, HODLESS נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -19.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HODLess Coin (HODLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K אספקת מחזור 998.57M 998.57M 998.57M אספקה כוללת 998,568,996.986209 998,568,996.986209 998,568,996.986209

שווי השוק הנוכחי של HODLess Coin הוא $ 5.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODLESS הוא 998.57M, עם היצע כולל של 998568996.986209. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.21K.