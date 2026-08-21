HodlerRewards מחיר היום

מחיר HodlerRewards (REWARD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REWARD ל USD הוא $ 0 לכל REWARD.

HodlerRewards כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,107.7, עם היצע במחזור של 148.68M REWARD. ב‑24 השעות האחרונות, REWARD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REWARD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HodlerRewards (REWARD) מידע שוק

שווי שוק $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K אספקת מחזור 148.68M 148.68M 148.68M אספקה כוללת 176,874,441.0 176,874,441.0 176,874,441.0

שווי השוק הנוכחי של HodlerRewards הוא $ 11.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REWARD הוא 148.68M, עם היצע כולל של 176874441.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.21K.