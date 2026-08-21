HODLBUIDL מחיר היום

מחיר HODLBUIDL (HODLBD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HODLBD ל USD הוא $ 0 לכל HODLBD.

HODLBUIDL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,353.63, עם היצע במחזור של 1.00B HODLBD. ב‑24 השעות האחרונות, HODLBD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HODLBD נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +69.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HODLBUIDL (HODLBD) מידע שוק

שווי שוק $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HODLBUIDL הוא $ 11.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODLBD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.35K.