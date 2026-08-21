HODL Coin מחיר היום

מחיר HODL Coin (HODL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HODL ל USD הוא $ 0 לכל HODL.

HODL Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,668.83, עם היצע במחזור של 999.61M HODL. ב‑24 השעות האחרונות, HODL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.061265, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HODL נע ב +2.58% בשעה האחרונה ו +23.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HODL Coin (HODL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.67K$ 17.67K $ 17.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.67K$ 17.67K $ 17.67K אספקת מחזור 999.61M 999.61M 999.61M אספקה כוללת 999,608,908.815552 999,608,908.815552 999,608,908.815552

שווי השוק הנוכחי של HODL Coin הוא $ 17.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODL הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999608908.815552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.67K.