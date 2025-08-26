HNC Coin (HNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.84$ 4.84 $ 4.84 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

HNC Coin (HNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01213458. במהלך 24 השעות האחרונות, HNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HNC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HNC Coin (HNC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 83.14M 83.14M 83.14M אספקה כוללת 97,141,106.70404336 97,141,106.70404336 97,141,106.70404336

שווי השוק הנוכחי של HNC Coin הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HNC הוא 83.14M, עם היצע כולל של 97141106.70404336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.