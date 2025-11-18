HLP0 מחיר היום

מחיר HLP0 (HLP0) בזמן אמת היום הוא $ 1.025, עם שינוי של 0.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HLP0 ל USD הוא $ 1.025 לכל HLP0.

HLP0 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 442,988, עם היצע במחזור של 432.10K HLP0. ב‑24 השעות האחרונות, HLP0 סחר בין $ 1.013 (נמוך) ל $ 1.045 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.72955.

ביצועים לטווח קצר, HLP0 נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HLP0 (HLP0) מידע שוק

שווי שוק $ 442.99K$ 442.99K $ 442.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 442.99K$ 442.99K $ 442.99K אספקת מחזור 432.10K 432.10K 432.10K אספקה כוללת 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

