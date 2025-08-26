hit meeee upp (HMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -9.69% שינוי מחיר (7D) +3.23% שינוי מחיר (7D) +3.23%

hit meeee upp (HMU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HMU השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -9.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

hit meeee upp (HMU) מידע שוק

שווי שוק $ 34.01K$ 34.01K $ 34.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.01K$ 34.01K $ 34.01K אספקת מחזור 998.86M 998.86M 998.86M אספקה כוללת 998,863,152.398609 998,863,152.398609 998,863,152.398609

שווי השוק הנוכחי של hit meeee upp הוא $ 34.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HMU הוא 998.86M, עם היצע כולל של 998863152.398609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.01K.