History of Pepe סֵמֶל

History of Pepe מחיר (HOPE)

לא רשום

1 HOPE ל USDמחיר חי:

$0.001487$0.001487
+16.30%1D
USD
History of Pepe (HOPE) טבלת מחירים חיה
History of Pepe (HOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+3.20%

+16.36%

+50.56%

+50.56%

History of Pepe (HOPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.001487. במהלך 24 השעות האחרונות, HOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012701 לבין שיא של $ 0.00171588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00683677, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOPE השתנה ב +3.20% במהלך השעה האחרונה, +16.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

History of Pepe (HOPE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של History of Pepe הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.

History of Pepe (HOPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של History of Pepeל USDהיה $ +0.00020906.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHistory of Pepe ל USDהיה . $ +0.0005925402.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHistory of Pepe ל USDהיה $ +0.0031565914.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של History of Pepeל USDהיה $ +0.000250727766243479.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00020906+16.36%
30 ימים$ +0.0005925402+39.85%
60 ימים$ +0.0031565914+212.28%
90 ימים$ +0.000250727766243479+20.28%

מה זהHistory of Pepe (HOPE)

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

History of Pepe (HOPE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

History of Pepeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה History of Pepe (HOPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות History of Pepe (HOPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור History of Pepe.

בדוק את History of Pepe תחזית המחיר עכשיו‏!

HOPE למטבעות מקומיים

History of Pepe (HOPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של History of Pepe (HOPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על History of Pepe (HOPE)

כמה שווה History of Pepe (HOPE) היום?
החי HOPEהמחיר ב USD הוא 0.001487 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOPE ל USD?
המחיר הנוכחי של HOPE ל USD הוא $ 0.001487. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של History of Pepe?
שווי השוק של HOPE הוא $ 1.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOPE?
ההיצע במחזור של HOPE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOPE?
‏‏HOPE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00683677 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOPE?
HOPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HOPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOPE הוא -- USD.
האם HOPE יעלה השנה?
HOPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
