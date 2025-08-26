History of Pepe (HOPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0012701 $ 0.0012701 $ 0.0012701 24 שעות נמוך $ 0.00171588 $ 0.00171588 $ 0.00171588 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0012701$ 0.0012701 $ 0.0012701 גבוה 24 שעות $ 0.00171588$ 0.00171588 $ 0.00171588 שיא כל הזמנים $ 0.00683677$ 0.00683677 $ 0.00683677 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.20% שינוי מחיר (1D) +16.36% שינוי מחיר (7D) +50.56% שינוי מחיר (7D) +50.56%

History of Pepe (HOPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.001487. במהלך 24 השעות האחרונות, HOPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012701 לבין שיא של $ 0.00171588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00683677, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOPE השתנה ב +3.20% במהלך השעה האחרונה, +16.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+50.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

History of Pepe (HOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של History of Pepe הוא $ 1.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.