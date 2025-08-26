His name gort מחיר (GORT)
+6.92%
+6.92%
His name gort (GORT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01126022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GORT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של His name gort הוא $ 67.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GORT הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999941839.27417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.95K.
במהלך היום, השינוי במחיר של His name gortל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHis name gort ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHis name gort ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של His name gortל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+7.96%
|60 ימים
|$ 0
|+30.75%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.
