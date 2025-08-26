Hippius (SN75) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.27 $ 2.27 $ 2.27 24 שעות נמוך $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.27$ 2.27 $ 2.27 גבוה 24 שעות $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 שיא כל הזמנים $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 המחיר הנמוך ביותר $ 2.27$ 2.27 $ 2.27 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -11.71% שינוי מחיר (7D) -12.70% שינוי מחיר (7D) -12.70%

Hippius (SN75) המחיר בזמן אמת של הוא $2.28. במהלך 24 השעות האחרונות, SN75 נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.27 לבין שיא של $ 2.6, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN75השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.27.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN75 השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -11.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hippius (SN75) מידע שוק

שווי שוק $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M אספקת מחזור 1.93M 1.93M 1.93M אספקה כוללת 1,928,462.999541496 1,928,462.999541496 1,928,462.999541496

שווי השוק הנוכחי של Hippius הוא $ 4.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN75 הוא 1.93M, עם היצע כולל של 1928462.999541496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.40M.