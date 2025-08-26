עוד על HTON

Hipo Staked TON סֵמֶל

Hipo Staked TON מחיר (HTON)

לא רשום

1 HTON ל USDמחיר חי:

$3.35
$3.35
-2.60%1D
USD
Hipo Staked TON (HTON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:20:24 (UTC+8)

Hipo Staked TON (HTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.3
$ 3.3
24 שעות נמוך
$ 3.49
$ 3.49
גבוה 24 שעות

$ 3.3
$ 3.3

$ 3.49
$ 3.49

$ 8.35
$ 8.35

$ 2.51
$ 2.51

-0.10%

-2.66%

-3.15%

-3.15%

Hipo Staked TON (HTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.35. במהלך 24 השעות האחרונות, HTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.3 לבין שיא של $ 3.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.51.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTON השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hipo Staked TON (HTON) מידע שוק

$ 1.87M
$ 1.87M

--
--

$ 2.71M
$ 2.71M

557.49K
557.49K

807,585.924331331
807,585.924331331

שווי השוק הנוכחי של Hipo Staked TON הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HTON הוא 557.49K, עם היצע כולל של 807585.924331331. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.

Hipo Staked TON (HTON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hipo Staked TONל USDהיה $ -0.091780444080449.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHipo Staked TON ל USDהיה . $ +0.0680971250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHipo Staked TON ל USDהיה $ +0.3786287250.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hipo Staked TONל USDהיה $ +0.0080750070125085.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.091780444080449-2.66%
30 ימים$ +0.0680971250+2.03%
60 ימים$ +0.3786287250+11.30%
90 ימים$ +0.0080750070125085+0.24%

מה זהHipo Staked TON (HTON)

hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.

Hipo Staked TON (HTON) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Hipo Staked TONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hipo Staked TON (HTON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hipo Staked TON (HTON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hipo Staked TON.

בדוק את Hipo Staked TON תחזית המחיר עכשיו‏!

HTON למטבעות מקומיים

Hipo Staked TON (HTON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hipo Staked TON (HTON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HTON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hipo Staked TON (HTON)

כמה שווה Hipo Staked TON (HTON) היום?
החי HTONהמחיר ב USD הוא 3.35 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HTON ל USD?
המחיר הנוכחי של HTON ל USD הוא $ 3.35. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hipo Staked TON?
שווי השוק של HTON הוא $ 1.87M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HTON?
ההיצע במחזור של HTON הוא 557.49K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HTON?
‏‏HTON השיג מחיר שיא (ATH) של 8.35 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HTON?
HTON ‏‏רשם מחירATL של 2.51 USD.
מהו נפח המסחר של HTON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HTON הוא -- USD.
האם HTON יעלה השנה?
HTON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HTON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hipo Staked TON (HTON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

