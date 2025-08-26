Hipo Staked TON (HTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 24 שעות נמוך $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.3$ 3.3 $ 3.3 גבוה 24 שעות $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 שיא כל הזמנים $ 8.35$ 8.35 $ 8.35 המחיר הנמוך ביותר $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -2.66% שינוי מחיר (7D) -3.15% שינוי מחיר (7D) -3.15%

Hipo Staked TON (HTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.35. במהלך 24 השעות האחרונות, HTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.3 לבין שיא של $ 3.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.51.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HTON השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hipo Staked TON (HTON) מידע שוק

שווי שוק $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M אספקת מחזור 557.49K 557.49K 557.49K אספקה כוללת 807,585.924331331 807,585.924331331 807,585.924331331

שווי השוק הנוכחי של Hipo Staked TON הוא $ 1.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HTON הוא 557.49K, עם היצע כולל של 807585.924331331. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.71M.