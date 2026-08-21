Hipo Staked GRAM מחיר היום

מחיר Hipo Staked GRAM (HGRAM) בזמן אמת היום הוא $ 1.67, עם שינוי של 5.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HGRAM ל USD הוא $ 1.67 לכל HGRAM.

Hipo Staked GRAM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,752,444, עם היצע במחזור של 7.04M HGRAM. ב‑24 השעות האחרונות, HGRAM סחר בין $ 1.43 (נמוך) ל $ 1.68 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.35, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.63713.

ביצועים לטווח קצר, HGRAM נע ב -0.88% בשעה האחרונה ו +10.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 366.30.

Hipo Staked GRAM (HGRAM) מידע שוק

שווי שוק $ 11.75M$ 11.75M $ 11.75M נפח (24 שעות) $ 366.30$ 366.30 $ 366.30 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M אספקת מחזור 7.04M 7.04M 7.04M אספקה כוללת 7,291,564.443847646 7,291,564.443847646 7,291,564.443847646

שווי השוק הנוכחי של Hipo Staked GRAM הוא $ 11.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 366.30. ההיצע במחזור של HGRAM הוא 7.04M, עם היצע כולל של 7291564.443847646. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.17M.