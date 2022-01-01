Hipo Governance Token (HPO) טוקנומיקה

Hipo Governance Token (HPO) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Hipo Governance Token (HPO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Hipo Governance Token (HPO) מידע

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return.

These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards.

We're submitting to list our governance token now, HPO.

אתר רשמי:
https://hipo.finance/

Hipo Governance Token (HPO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hipo Governance Token (HPO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M
ההיצע הכולל:
$ 996.92M
$ 996.92M$ 996.92M
אספקה במחזור:
$ 796.92M
$ 796.92M$ 796.92M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 9.12M
$ 9.12M$ 9.12M
שיא כל הזמנים:
$ 0.04170969
$ 0.04170969$ 0.04170969
שפל כל הזמנים:
$ 0.00471671
$ 0.00471671$ 0.00471671
מחיר נוכחי:
$ 0.00914823
$ 0.00914823$ 0.00914823

Hipo Governance Token (HPO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Hipo Governance Token (HPO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של HPO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות HPOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את HPOטוקניומיקה, חקרו אתHPOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

HPO חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן HPO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HPO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.