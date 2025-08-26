Hipo Governance Token (HPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00873957 גבוה 24 שעות $ 0.00921649 שיא כל הזמנים $ 0.04170969 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00471671 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -4.02% שינוי מחיר (7D) -4.17%

Hipo Governance Token (HPO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00873957. במהלך 24 השעות האחרונות, HPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00873957 לבין שיא של $ 0.00921649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04170969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00471671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HPO השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hipo Governance Token (HPO) מידע שוק

שווי שוק $ 6.97M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.72M אספקת מחזור 796.92M אספקה כוללת 996,918,715.745247

שווי השוק הנוכחי של Hipo Governance Token הוא $ 6.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HPO הוא 796.92M, עם היצע כולל של 996918715.745247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.72M.