Hipo Governance Token סֵמֶל

Hipo Governance Token מחיר (HPO)

לא רשום

1 HPO ל USDמחיר חי:

$0.00873957
-4.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hipo Governance Token (HPO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:21:31 (UTC+8)

Hipo Governance Token (HPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00873957
24 שעות נמוך
$ 0.00921649
גבוה 24 שעות

$ 0.00873957
$ 0.00921649
$ 0.04170969
$ 0.00471671
-0.83%

-4.02%

-4.17%

-4.17%

Hipo Governance Token (HPO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00873957. במהלך 24 השעות האחרונות, HPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00873957 לבין שיא של $ 0.00921649, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04170969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00471671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HPO השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hipo Governance Token (HPO) מידע שוק

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

796.92M
996,918,715.745247
שווי השוק הנוכחי של Hipo Governance Token הוא $ 6.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HPO הוא 796.92M, עם היצע כולל של 996918715.745247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.72M.

Hipo Governance Token (HPO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hipo Governance Tokenל USDהיה $ -0.000366643181819009.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHipo Governance Token ל USDהיה . $ -0.0008449739.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHipo Governance Token ל USDהיה $ -0.0011504717.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hipo Governance Tokenל USDהיה $ -0.002363621104098707.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000366643181819009-4.02%
30 ימים$ -0.0008449739-9.66%
60 ימים$ -0.0011504717-13.16%
90 ימים$ -0.002363621104098707-21.28%

מה זהHipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

Hipo Governance Token (HPO) משאב

האתר הרשמי

Hipo Governance Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hipo Governance Token (HPO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hipo Governance Token (HPO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hipo Governance Token.

בדוק את Hipo Governance Token תחזית המחיר עכשיו‏!

HPO למטבעות מקומיים

Hipo Governance Token (HPO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hipo Governance Token (HPO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HPO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hipo Governance Token (HPO)

כמה שווה Hipo Governance Token (HPO) היום?
החי HPOהמחיר ב USD הוא 0.00873957 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HPO ל USD?
המחיר הנוכחי של HPO ל USD הוא $ 0.00873957. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hipo Governance Token?
שווי השוק של HPO הוא $ 6.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HPO?
ההיצע במחזור של HPO הוא 796.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HPO?
‏‏HPO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04170969 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HPO?
HPO ‏‏רשם מחירATL של 0.00471671 USD.
מהו נפח המסחר של HPO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HPO הוא -- USD.
האם HPO יעלה השנה?
HPO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HPO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hipo Governance Token (HPO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

