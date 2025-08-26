Himitsu (HIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00154528$ 0.00154528 $ 0.00154528 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -4.96% שינוי מחיר (7D) -5.68% שינוי מחיר (7D) -5.68%

Himitsu (HIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154528, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIM השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -4.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Himitsu (HIM) מידע שוק

שווי שוק $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K אספקת מחזור 967.55M 967.55M 967.55M אספקה כוללת 967,554,749.0 967,554,749.0 967,554,749.0

שווי השוק הנוכחי של Himitsu הוא $ 14.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIM הוא 967.55M, עם היצע כולל של 967554749.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.62K.