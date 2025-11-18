hikikomori מחיר היום

מחיר hikikomori (HIKI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 14.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HIKI ל USD הוא -- לכל HIKI.

hikikomori כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,616, עם היצע במחזור של 1.00B HIKI. ב‑24 השעות האחרונות, HIKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HIKI נע ב -0.78% בשעה האחרונה ו -46.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hikikomori (HIKI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.62K$ 31.62K $ 31.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.62K$ 31.62K $ 31.62K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של hikikomori הוא $ 31.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIKI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.62K.